Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка в Калининграде отдала мошенникам 11 млн рублей

20-летняя студентка из Калининграда, совмещающая учебу с работой в совете директоров энергетической компании, стала жертвой мошенников, лишившись 11 миллионов рублей.

Источник: Янтарный край

Преступники, получив доступ к ее аккаунту на портале госуслуг, представились сотрудниками государственных органов и обвинили девушку в финансировании «недружественного государства».

Под предлогом избежания уголовной ответственности злоумышленники убедили студентку снять все сбережения и передать деньги лжесотруднику силового ведерния, получив взамен поддельный документ о декларировании средств. Осознать обман помогла подруга, после чего потерпевшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.