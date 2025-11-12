Студентка в Калининграде отдала мошенникам 11 млн рублей

Под предлогом избежания уголовной ответственности злоумышленники убедили студентку снять все сбережения и передать деньги лжесотруднику силового ведерния, получив взамен поддельный документ о декларировании средств. Осознать обман помогла подруга, после чего потерпевшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.