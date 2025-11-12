Выбросила из окна третьего этажа: челябинка ответит в суде за издевательство над своей собакой

Инцидент произошел в сентябре в квартире дома № 19 по улице Пекинская. Поводом для жестокого обращения стал тот факт, что собака справила нужду на пол в квартире. В результате падения животное получило увечья. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.