Выбросила из окна третьего этажа: челябинка ответит в суде за издевательство над своей собакой

Жительница Челябинска пойдет под суд за жестокое обращение с собакой.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске перед судом предстанет 34-летняя женщина, которая выбросила свою собаку из окна третьего этажа. Женщине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным с целью причинения ему боли и страданий.

— Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла шпица на руки и выкинула из окна на тротуар с асфальтовым покрытием, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Инцидент произошел в сентябре в квартире дома № 19 по улице Пекинская. Поводом для жестокого обращения стал тот факт, что собака справила нужду на пол в квартире. В результате падения животное получило увечья. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.