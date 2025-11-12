Самарца лишили автомобиля Nissan Sunny за пьяную езду

В Самаре мужчина ездил за рулем своего автомобиля Nissan Sunny в пьяном виде. За это на него завели уголовное дело. Водитель не только отправился на принудительные работы, но еще и лишился машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Летом самарец сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Раньше он уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина полностью признал вину и раскаялся», — рассказали в пресс-службе.
Суд назначил водителю принудительные работы на один год с удержанием 10% от заработка. Кроме того, была конфискована иномарка, которая принадлежала водителю на праве собственности.