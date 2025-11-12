Гострудинспекция расследует тяжелый несчастный случай на воронежской кондитерской фабрике

Государственная инспекция труда в Воронежской области начала расследование несчастного случая, произошедшего на кондитерской фабрике «КДВ Воронеж». Инцидент с сотрудником предприятия случился 18 октября 2025 года.
По предварительной информации, в распределительном центре предприятия столкнулись две электротележки. В результате происшествия 28-летний грузчик получил тяжелые повреждения.
— В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.
Расследование направлено на выявление всех обстоятельств инцидента, включая соблюдение норм охраны труда на предприятии. Специалисты проверяют, были ли обеспечены необходимые условия безопасности для работы с электротележками, и соответствовало ли состояние техники требованиям безопасности.
ООО «КДВ Воронеж» специализируется на производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Предприятие является одним из крупных производителей в регионе.