В Уфе заблокировали 18,5 тысяч пользователей электросамокатов за нарушения

Для улучшения контроля за соблюдением правил на более чем 3 тысячи электросамокатов нанесли увеличенные регистрационные номера. Эта мера уже доказала свою эффективность, и в ходе пилотного проекта четыре камеры фиксации нарушений зафиксировали почти 1,2 тысячи случаев неправильного использования самокатов за период с 25 августа по 7 сентября.