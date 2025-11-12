В Уфе заблокировали 18,5 тысяч пользователей электросамокатов за нарушения

В Уфе подвели итоги сезона аренды электросамокатов. На оперативном совещании в мэрии начальник управления транспорта Олег Хмарин сообщил, что за нарушение правил было заблокировано около 18,5 тысяч аккаунтов пользователей.
Основными причинами блокировок стали поездки несовершеннолетних до 16 лет, перевозка детей, управление самокатом в нетрезвом состоянии, а также создание мошеннических учетных записей. Операторы сервиса выписали 4,6 тысячи штрафов за нарушения ПДД и зарегистрировали 86 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, включая дорожно-транспортные происшествия.
Для улучшения контроля за соблюдением правил на более чем 3 тысячи электросамокатов нанесли увеличенные регистрационные номера. Эта мера уже доказала свою эффективность, и в ходе пилотного проекта четыре камеры фиксации нарушений зафиксировали почти 1,2 тысячи случаев неправильного использования самокатов за период с 25 августа по 7 сентября.
Всего за сезон в уфимском кикшеринге работали 4900 электросамокатов. Количество поездок увеличилось на 7% и достигло 3 миллионов. Общий километраж поездок составил 7,9 миллионов километров, что почти вдвое превысило показатели прошлого года. Наиболее популярными у пользователей оставались центральные районы города, набережная Белой реки и маршруты, соединяющие жилые массивы с проспектом Октября.
