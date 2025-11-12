Примерно 25% крымских студентов употребляют психоактивные вещества

Фонд «За трезвый Крым» также подвел итоги своей многолетней деятельности, отметив, что за время работы организация получила свыше шестисот обращений, направила на реабилитацию более 150 человек и помогла десяткам людей с трудоустройством и образованием. Фонд организовал множество рейдов против наркотиков и ликвидировал тысячи рекламных надписей о запрещенных веществах.