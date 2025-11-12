Примерно 25% крымских студентов употребляют психоактивные вещества

Примерно четверть студентов в Крыму употребляет психоактивные вещества. Такие данные озвучил Юрий Платицын, директор фонда «За трезвый Крым», в ходе совещания, прошедшего по инициативе депутата ГС РК Светланы Шабельниковой.
«Когда мы приходим в учебные заведения проводить профилактику, мы видим реальную картину. Около 25% студентов употребляют психоактивные вещества. И это не предположения — это данные, которые мы получаем в ходе прямого диалога с молодежью», — подчеркнул Платицын.
Эксперт выражает серьезную обеспокоенность по поводу быстрого развития цифровизации наркобизнеса. По его словам, сегодня приобрести наркотические вещества не составляет большого труда ни для подростков, ни для взрослых.
Фонд «За трезвый Крым» также подвел итоги своей многолетней деятельности, отметив, что за время работы организация получила свыше шестисот обращений, направила на реабилитацию более 150 человек и помогла десяткам людей с трудоустройством и образованием. Фонд организовал множество рейдов против наркотиков и ликвидировал тысячи рекламных надписей о запрещенных веществах.