В Новочеркасске 19-летний парень угнал чужую машину с помощью эвакуатора

19-летний житель Новочеркасска пытался угнать чужую машину с помощью услуг эвакуатора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как выяснили правоохранители, молодой человек увидел в одном из дворов чужой «ВАЗ 21102», а потом некоторое время наблюдал за машиной. Когда рядом никого не было, он разбил заднее стекло и проник в салон. Завести автомобиль не получилось, но на виду лежали документы на ТС. Тогда парень вызвал эвакуатор.
— Новочеркасец перевез «ВАЗ» ближе к своему дому, но распорядиться украденным не успел. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, — добавили в полиции.
Автомобиль уже вернули владельцу, а в отношении молодого человека завели дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас молодой человек в статусе подозреваемого находится под подпиской о невыезде.
