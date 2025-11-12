Ричмонд
В Новочеркасске 19-летний парень угнал чужую машину с помощью эвакуатора

Житель Новочеркасска оставил документы в салоне машины и едва не потерял свой транспорт.

Источник: Комсомольская правда

19-летний житель Новочеркасска пытался угнать чужую машину с помощью услуг эвакуатора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, молодой человек увидел в одном из дворов чужой «ВАЗ 21102», а потом некоторое время наблюдал за машиной. Когда рядом никого не было, он разбил заднее стекло и проник в салон. Завести автомобиль не получилось, но на виду лежали документы на ТС. Тогда парень вызвал эвакуатор.

— Новочеркасец перевез «ВАЗ» ближе к своему дому, но распорядиться украденным не успел. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, — добавили в полиции.

Автомобиль уже вернули владельцу, а в отношении молодого человека завели дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас молодой человек в статусе подозреваемого находится под подпиской о невыезде.

