«Мам, я поджёг дом». Что происходит в семье, потерявшей троих детей в огне

Прошёл год с тех пор, как Шадринск потрясла страшная трагедия — на пожаре в частном доме погибли два близнеца четырёх лет и их трёхлетний брат. Восьмимесячный малыш и его старшая сестра выжили чудом — девочка вынесла младенца на руках. По факту происшествия завели уголовное дело. Следователи установили причину возгорания — оказалось, что дом подожгли изнутри. Сделать это мог один из погибших мальчиков.
Корреспондент chel.aif.ru выяснил, как и чем сейчас живёт семья, где сгорели заживо трое детей.
Умерший сын признался в поджоге дома
У следователей было несколько версий о причине пожара — неисправная проводка и возгорание открытого типа. Отец семейства Александр уточнил, что проводку в доме меняли недавно. Вскоре появилась версия о поджоге.
Близкий друг семьи В. (попросил не называть его имя — прим.ред.) рассказал корреспонденту chel.aif.ru, что подозревали некоего пиромана, который якобы также поджёг дом на другой улице. Информация не подтвердилась.
Было установлено, что поджог действительно был — но только не снаружи, а внутри. Выходит, что пожар мог случиться из-за детской шалости. Официального заключения о том, кто именно из детей стал виновником пожара, нет.
В районе бытует мнение, что пожар устроил один из детей — трёхлетний Антон. Мальчик часто брал зажигалку, которой обычно использовали для газовой плиты. По версии прокуратуры, возгорание произошло изнутри дома: в гардеробной ребёнок поджег куртку с пуховым воротником, что привело к мгновенному распространению огня.
«Уже после похорон, когда было 40 дней или уже два месяца прошло, Ольга — мама детей — рассказывала, что к ней якобы во сне сын пришёл, Антошка. И со слезами говорил: “Мама, извини, я поджёг дом”», — поделился душераздирающими подробностями В.
«Дети в огне»
В Шадринск Ольга и Александр перебрались из глубинки. В 2022 году купили жильё, сделали пристрой из бруса, поменяли проводку. Александр занят в сфере строительства, занимается отделкой. 22 февраля 2025 года он был на работе.
В 11:50 они с женой поговорили по телефону. Всё было в порядке. Женщина вышла в соседний магазин за солью. В 12:13 мужчина получил сообщение: «Беги, у тебя дом горит, дети в огне».
Как оказалось, дым заметили соседи и вызвали пожарных. На момент возгорания взрослых рядом не было. Два близнеца, Виталя и Витя, трёхлетний брат Антон и восьмимесячный малыш находились под присмотром семилетней Леры. Храбрая девочка успела вынести из огня младенца, но остальных спасти не смогла. Тела детей нашли при тушении.
Когда Александр примчался на место происшествия, спасать уже было некого.
«Никогда себе не прощу, что не успел. Дочери спасибо, что маленького спасла», — сказал он корреспонденту chel.aif.ru.
На место ЧП тут же прибыли следователи и увезли мужчину для дачи показаний. А супругу Ольгу забрали в наркологию для сдачи анализов.
Сплетни о пожаре на Курганской
Супругам, только потерявшим троих детей, пришлось защищаться от нападок со стороны СК, прокуратуры, соседей. Шадринцы активно обсуждали трагедию в соцсетях. Большинство горожан выражали сочувствие, однако кто-то распространял слухи о том, что семья неблагополучная, а мать бегала в магазин за алкоголем и вообще её надо судить.
Александр пытался найти тех, кто распускал лживые сплетни о жене, у которой на тот момент был грудной ребёнок, однако у него ничего не вышло. Все показания с них сняли. Он также добавил, что дети были всегда сыты, одеты и обуты.
Администрация Шадринского района предоставила семье временное жилье в общежитии. Неравнодушные горожане организовали сбор вещей для погорельцев. Власти также помогли с организацией похорон и восстановлением документов. Детей хоронили в закрытых гробах.
Как сейчас живут пострадавшие от пожара на Курганской
Пострадавшей семье предоставили комнату на улице Батуринской.
«Они там только ночь смогли провести — в комнате было от силы 17 градусов», — вспоминает В.
Ольга и Александр с детьми были вынуждены переехать в съёмную квартиру — сначала в центре города, где прожили около месяца, затем в другое жильё, ближе к своему бывшему дому.
Там они провели ещё один-два месяца, а с наступлением лета перебрались в половину частного дома с печным отоплением недалеко от речки, где и находятся сейчас. На сегодняшний день семье не предоставлено постоянное жилье.
Летом им разрешили прибраться на участке: Александр нанял рабочих, и те за несколько дней разобрали остов сгоревшего дома. Сейчас на его месте остался только старый фундамент. Семья планирует вернуться на этот же участок, но сначала им нужно залить новый фундамент (по оценкам, стоимость составит 300−500 тысяч рублей), и только затем строить новый дом.
Финансовая помощь от властей не поступает. Сразу после пожара люди переводили деньги на специально открытый счёт и помогали одеждой. Однако этих средств недостаточно для начала строительства.
Погибших Виталю, Витю и Антошку семья вспоминает постоянно — для них обустроили общую могилу, где регулярно оставляют игрушки. В августе 2025 года исполнилось полгода с момента гибели детей.