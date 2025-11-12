В уфимском ТЦ «Планета» эвакуировали 1500 человек

В торговом центре «Планета» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сигнал оказался ложным, однако по правилам безопасности было проведено полное оповещение и организован вывод людей из здания.
Всего из помещений торгового комплекса вывели 1500 человек, среди которых находились 150 детей. Специалисты устанавливают причину несанкционированного срабатывания сигнализации.
