В уфимском ТЦ «Планета» эвакуировали 1500 человек

В «Планете» эвакуировали посетителей из-за сигнала тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В торговом центре «Планета» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сигнал оказался ложным, однако по правилам безопасности было проведено полное оповещение и организован вывод людей из здания.

Всего из помещений торгового комплекса вывели 1500 человек, среди которых находились 150 детей. Специалисты устанавливают причину несанкционированного срабатывания сигнализации.

