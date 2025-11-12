17 медработников минского медцентра попали под суд

Из материалов проверки следует, что старший фельдшер и заведующий отделением профилактической помощи медицинского центра, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными медработниками указанного отделения, в период с 2019 года по август 2025 года организовали ежемесячное составление графиков работы медперсонала. Указанный графики содержали заведомо ложные сведения. Они указывали о якобы направлении сотрудников на отработку сверх установленного рабочего времени.