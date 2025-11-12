Пропавшего в Краснодаре школьника в казачьей форме нашли

«Ъ-Кубань» писал, что сотрудники полиции Краснодара разыскивают 12-летнего местного жителя, который исчез утром 11 ноября по дороге в школу. В день пропажи он был одет в красную куртку, казачью форму и черные кроссовки. С собой у школьника был черный рюкзак с салатовыми полосками.