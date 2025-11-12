Ричмонд
Жителя Воронежской области осудили за нападение на полицейского

Его отправили в колонию строгого режима на 10 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Бобровский районный суд вынес приговор местному жителю, который ударил представителя власти. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР 12 ноября. Кстати, ранее мужчина уже был судим.

Напомним, конфликт случился 29 июля у здания диспансера в селе Слобода Бобровского района. Полицейский прибыл на место для проверки сообщения о массовой потасовке. Он увидел агрессивного мужчину, который игнорировал его просьбы успокоиться и прекратить дебош. Нарушитель зашел в помещение палаты диспансера, а правоохранитель продолжил оформлять документы и в очередной раз призвал его к порядку. В ответ мужчина применил физическую силу: ударил полицейского кулаком по голове.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину. Суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.