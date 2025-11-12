Жителя Воронежской области осудили за нападение на полицейского

Напомним, конфликт случился 29 июля у здания диспансера в селе Слобода Бобровского района. Полицейский прибыл на место для проверки сообщения о массовой потасовке. Он увидел агрессивного мужчину, который игнорировал его просьбы успокоиться и прекратить дебош. Нарушитель зашел в помещение палаты диспансера, а правоохранитель продолжил оформлять документы и в очередной раз призвал его к порядку. В ответ мужчина применил физическую силу: ударил полицейского кулаком по голове.