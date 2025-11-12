Ричмонд
В США задержали гражданку Молдовы: На родине она осуждена на 17 лет за пытки и крайне жестокое убийство

Женщина находится под стражей до завершения процедуры депортации.

Источник: Комсомольская правда

В Лос-Анджелесе во второй раз арестовали гражданку Молдовы Викторию Сорочан, которую на родине признали виновной в преднамеренном убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности (DHS).

По данным ведомства, женщина виновна в пытках с использованием электрокабеля и палки, после которых она сбросила свою жертву с девятого этажа. В Молдавии Сорочан грозило тюремное заключение до 17 лет, поэтому она бежала в США. В январе 2020 года — при первом президентском сроке Дональда Трампа — она была задержана, однако при администрации Джо Байдена ее освободили.

«Потрясает, что администрация Байдена выпустила в Америку жестокого и опасного нелегала, который пытал человека, избивал его электрокабелем и палкой, а затем выбросил из окна девятого этажа», — передает телеканал слова замминистра внутренней безопасности Триша Маклафлин.

Она подчеркнула, что при нынешнем президенте США миграционная служба будет препятствовать нахождению в стране и свободе таких преступников. В министерстве также отметили, что решение об освобождении Сорочеан в 2022 году подтверждает «провалы предыдущей администрации».

Источник: gazeta.ru.

Читайте также:

Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).

Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).

