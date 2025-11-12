В США задержали гражданку Молдовы: На родине она осуждена на 17 лет за пытки и крайне жестокое убийство

По данным ведомства, женщина виновна в пытках с использованием электрокабеля и палки, после которых она сбросила свою жертву с девятого этажа. В Молдавии Сорочан грозило тюремное заключение до 17 лет, поэтому она бежала в США. В январе 2020 года — при первом президентском сроке Дональда Трампа — она была задержана, однако при администрации Джо Байдена ее освободили.