В США задержали гражданку Молдовы: На родине она осуждена на 17 лет за пытки и крайне жестокое убийство

В Лос-Анджелесе во второй раз арестовали гражданку Молдовы Викторию Сорочан, которую на родине признали виновной в преднамеренном убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности (DHS).
По данным ведомства, женщина виновна в пытках с использованием электрокабеля и палки, после которых она сбросила свою жертву с девятого этажа. В Молдавии Сорочан грозило тюремное заключение до 17 лет, поэтому она бежала в США. В январе 2020 года — при первом президентском сроке Дональда Трампа — она была задержана, однако при администрации Джо Байдена ее освободили.
«Потрясает, что администрация Байдена выпустила в Америку жестокого и опасного нелегала, который пытал человека, избивал его электрокабелем и палкой, а затем выбросил из окна девятого этажа», — передает телеканал слова замминистра внутренней безопасности Триша Маклафлин.
Она подчеркнула, что при нынешнем президенте США миграционная служба будет препятствовать нахождению в стране и свободе таких преступников. В министерстве также отметили, что решение об освобождении Сорочеан в 2022 году подтверждает «провалы предыдущей администрации».
Источник: gazeta.ru.
