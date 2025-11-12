В Петербурге мужчина потерял 32 млн рублей, пытаясь получить наследство из Африки

Потерпевший поверил мошенникам и начал переводить деньги для оформления наследства. Он платил за юридическое сопровождение и за перевозку крупной суммы из Африки в Россию. В итоге Иван перечислил на разные счета почти 32 миллиона рублей. После получения последней суммы «банковский работник» Гарри перестал выходить на связь.