В Петербурге мужчина потерял 32 млн рублей, пытаясь получить наследство из Африки

Поверивший мошенникам житель Санкт-Петербурга лишился почти 32 миллионов рублей. Ему обещали помощь в получении многомиллионного наследства от якобы умершего родственника из Западной Африки. Позже потерпевший попытался вернуть часть средств через суд, но получил отказ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
История началась в марте 2022 года, когда Ивану в мессенджере написал некий Гарри, представившийся сотрудником африканского банка. Он сообщил, что мужчина получил в наследство $16,98 миллиона от умершего родственника.
Потерпевший поверил мошенникам и начал переводить деньги для оформления наследства. Он платил за юридическое сопровождение и за перевозку крупной суммы из Африки в Россию. В итоге Иван перечислил на разные счета почти 32 миллиона рублей. После получения последней суммы «банковский работник» Гарри перестал выходить на связь.
Осознав себя жертвой, Иван попытался вернуть хотя бы часть средств. Он подал иск о взыскании неосновательного обогащения к Петру — одному из людей, на чей счет переводились деньги. На счет Петра поступило более 754 тысяч рублей, которые истец требовал вернуть с процентами.
Районный суд в иске отказал, объяснив, что деньги были не ошибочно перечислены, а похищены путем обмана. Поэтому возмещение ущерба в случае пока не доказанного участия получателя в хищении не соответствует требованиям закона.