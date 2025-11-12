В Самаре суд отказался выпускать на свободу мигранта, незаконно пересекшего границу РФ

Гражданина Таджикистана обвиняли в двух преступлениях по ч. 2 ст. 322 УК РФ. 20 января 2022 года Троицкий районный суд Москвы назначил ему штраф и выдворение за административное правонарушение. 27 декабря 2022 года МВД России «Троицкий» запретило ему въезд в РФ до 25 января 2027 года.
Однако 21 июля 2023 года мужчина изменил персональные данные в заграничном паспорте и пересек границу России. 18 марта 2025 года при попытке повторного пересечения границы его не пропустили и отправили обратно. В Таджикистане он сменил имя и получил новый паспорт, с которым 5 мая 2025 года вновь пересек границу.
Нарушителя задержали и судили. Защитник подал апелляцию с просьбой заменить мигранту наказание на штраф, но суд признал эти доводы необоснованными и оставил приговор без изменений.