Заразную инфекцию выявили у сотрудников школьных столовых под Воронежем

Норовирус выявили у двух сотрудников школьных столовых в Семилукском и Хохольском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: АиФ Воронеж

Заражённые работали в пищеблоках. На данный момент инфицированные работники временно отстранены от своих обязанностей.

Отметим, что норовирус является возбудителем острой кишечной инфекции. Он очень заразен и, как правило, служит причиной гастроэнтерита.

В большинстве случаев норовирусная инфекция протекает в лёгкой форме и не представляет угрозы для жизни. Однако у некоторых людей, входящих в группу риска, болезнь может протекать в тяжёлой форме.

Инфекция сопровождается диареей, рвотой, болью в животе и голове, а также высокой температурой.