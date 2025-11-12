На Кубани раскрыли мошенническую схему ОПГ на 40 млн рублей

В Краснодарском крае пресекли деятельность организованной преступной группы, которая, прикрываясь оказанием юридических услуг, похитила более 40 миллионов рублей. По предварительным данным, от действий мошенников пострадали более 200 человек.
Как сообщает «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю, преступники организовали несколько ООО и через интернет предлагали людям с испорченной кредитной историей «гарантированное» получение заемных средств. Стоимость таких услуг варьировалась от 15 до 250 тысяч рублей. Однако получив деньги злоумышленники фактически не предпринимали никаких действий для получения кредитов, оставляя потерпевших без денег и с несбывшимися надеждами.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пяти членам ОПГ уже предъявили обвинения.
Отмечается, что с начала года подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского края выявлено 201 преступление в кредитно-финансовой сфере. В суд направлено 190 уголовных дел в отношении 63 лиц.