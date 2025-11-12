На Кубани раскрыли мошенническую схему ОПГ на 40 млн рублей

Как сообщает «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю, преступники организовали несколько ООО и через интернет предлагали людям с испорченной кредитной историей «гарантированное» получение заемных средств. Стоимость таких услуг варьировалась от 15 до 250 тысяч рублей. Однако получив деньги злоумышленники фактически не предпринимали никаких действий для получения кредитов, оставляя потерпевших без денег и с несбывшимися надеждами.