Присяжные признали доказанной вину водителя BMW Пака

— Доказано ли, что указанные в первом вопросе действия совершил Пак А. В. при следующих обстоятельствах: Пак А. В., управлял автомобилем BMW X7 и видел, что Буравлева О. Е. покинула свой автомобиль после произошедшего между ними диалога при разъезде транспортных средств на узком участке проезжей части и пытается не допустить оставления места наезда управляемого им автомобиля на ее стоявший автомобиль, для чего подбежала к его автомобилю, потребовала не покидать место дорожно-транспортного происшествия, несколько раз ударила рукой по задней левой двери машины, а затем попыталась открыть дверь водителя и находится в непосредственной близости от его автомобиля, что создавало опасность для ее жизни и здоровья? Воспрепятствовав этому и заблокировав дверь автомобиля, [Пак А. В], с ускорением начал движение транспортного средства, а затем, несмотря на то, что Буравлева Е. О. продолжала держаться за ручку водительской двери и сопровождала автомобиль, в быстром темпе совершил при отсутствии необходимости, обусловленной дорожной обстановкой маневр вправо, в результате чего Буравлева Е. О. упала, чем совершил наезд, а затем совершил через упавшую Буравлеву, и тем не менее, не остановился, а покинул место происшествия.