Крымчанка незаконно обналичила 1 млрд рублей: ей ужесточили приговор

Жительницу Крыма признали виновной в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Фигурантка была членом организованной группы. С 2018 года по 2023 год она незаконно проводила банковские операции. Для этого женщина открыла расчетные счета для нескольких фирм. Однако фактически крымчанка этими компаниями не руководила.
Сообщники обеспечили поступление на расчетные счета подконтрольных женщине фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц. Далее эти деньги обналичили.
«За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств», — рассказали в прокуратуре.
Как уточнили в надзорном ведомстве, сообщники незаконно заработали в общей сложности более 141 млн рублей.
Ялтинский городской суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, ее оштрафовали на 2 млн рублей. Далее Верховный суд Крыма рассмотрел представление прокуратуры. Приговор женщине ужесточили. Осужденной назначили пять лет колонии общего режима. Сумма штрафа при этом не изменилась.