Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали при столкновении иномарки и рейсового автобуса в Севастополе. О случившемся сообщили в городской полиции.

Источник: Полиция Севастополя

Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14:30 на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz, который вез пассажиров из Бахчисарая в Севастополь.

«В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса: женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка», — уточнили в полиции.

В региональном главке МЧС уточнили, что две взрослые пассажирки автобуса предварительно получили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Также госпитализирована 12-летняя девочка.

Состояние опьянения у водителей не установлено. Прокуратура Севастополя поставила на контроль ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел.