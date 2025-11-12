Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе

Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14:30 на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz, который вез пассажиров из Бахчисарая в Севастополь.
«В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения три пассажирки автобуса: женщины 38 и 40 лет, а также 12-летняя девочка», — уточнили в полиции.
В региональном главке МЧС уточнили, что две взрослые пассажирки автобуса предварительно получили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Также госпитализирована 12-летняя девочка.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Прокуратура Севастополя поставила на контроль ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел.