Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе

Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14:30 на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes Benz, который вез пассажиров из Бахчисарая в Севастополь.