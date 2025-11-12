ФСБ в Нижегородской области раскрыла ОПГ, легализовавшую более 5 тысяч мигрантов

Как уточнили в УФСБ, в преступную группу входило семь человек. Злоумышленники действовали под прикрытием формально легальных строительных организаций, находящихся под их контролем. Члены ОПГ оказывали иностранцам содействие в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы. Также они изготавливали поддельные документы о регистрации по месту пребывания в регионе.