ФСБ в Нижегородской области раскрыла ОПГ, легализовавшую более 5 тысяч мигрантов

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность межэтнической преступной группы, которая организовала масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Как уточнили в УФСБ, в преступную группу входило семь человек. Злоумышленники действовали под прикрытием формально легальных строительных организаций, находящихся под их контролем. Члены ОПГ оказывали иностранцам содействие в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы. Также они изготавливали поддельные документы о регистрации по месту пребывания в регионе.
Благодаря этой схеме мигранты получали или продлевали патенты на работу, а также оформляли разрешения на временное проживание и вид на жительство. Установлено, что преступная схема позволила незаконно легализовать на территории региона более пяти тысяч иностранцев.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.