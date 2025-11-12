В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже «Звездный», приостановил работу столовой в колледже на 12 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО “Аурум Плюс” за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ… Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности ООО “Аурум Плюс” по адресу столовой в колледже на 12 суток», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что представитель организации сообщила суду, что большинство нарушений уже исправлены.
По состоянию на 31 октября было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, двое заболевших — сотрудники пищеблока ООО «Аурум Плюс». Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщало, что в ООО «Аурум Плюс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья. В пресс-службе судов города уточняли, что в ходе санэпидрасследования были выявлены нарушения маркировки посуды, в питании детей присутствовал кофе натуральный, печенье-сэндвич с арахисом, майонез и яйца с поврежденной скорлупой, также в помещениях пищеблока присутствовали мухи, а уборка была некачественной.