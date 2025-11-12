В Петербурге приостановили работу столовой колледжа после случая отравления

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщало, что в ООО «Аурум Плюс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья. В пресс-службе судов города уточняли, что в ходе санэпидрасследования были выявлены нарушения маркировки посуды, в питании детей присутствовал кофе натуральный, печенье-сэндвич с арахисом, майонез и яйца с поврежденной скорлупой, также в помещениях пищеблока присутствовали мухи, а уборка была некачественной.