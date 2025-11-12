Радий Хабиров назвал самые интересные туристические направления Башкирии

Особое внимание глава региона уделил необходимости развития туристической инфраструктуры, указав, что эта задача требует участия не только властей, но и бизнеса, который может инвестировать в создание объектов питания, размещения и отдыха. В качестве положительных примеров он привел заповедник Шульган-Таш, вокруг которого улучшается дорожная сеть и газоснабжение в Бурзянском районе, а также комплекс «Салауат ере».