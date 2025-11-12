Радий Хабиров назвал самые интересные туристические направления Башкирии

В ходе прямой линии с жителями глава республики Радий Хабиров ответил на вопрос о наиболее интересных местах Башкирии, которые стоит посетить. Руководитель региона отметил, что в республике множество примечательных локаций, и привел пример из личного опыта.
Он рассказал о семейной поездке в Верхотор через Ишимбай, где посетил родительские могилы, затем проехал по новой дороге, соединяющей Верхотор с Воскресенским, и побывал в Геологическом музее БСК. Завершился маршрут обедом в одном из ресторанов Стерлитамака.
Хабиров подчеркнул, что каждый район республики обладает уникальными достопримечательностями, а совместные путешествия способствуют укреплению семейных отношений, создавая возможность для общения в дороге.
Особое внимание глава региона уделил необходимости развития туристической инфраструктуры, указав, что эта задача требует участия не только властей, но и бизнеса, который может инвестировать в создание объектов питания, размещения и отдыха. В качестве положительных примеров он привел заповедник Шульган-Таш, вокруг которого улучшается дорожная сеть и газоснабжение в Бурзянском районе, а также комплекс «Салауат ере».
