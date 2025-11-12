Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внушительная пробка из-за ДТП собралась на трассе М-4 в Ростовской области

20-километровый затор растянулся на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Внушительный дорожный затор собрался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП. Об этом вечером 12 ноября сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария с участием большегруза случилась в районе 991 км автодороги, в направлении с севера на юг. Известно, что на проезжую часть из машины выпали большие коробки, они усложнили итак непростую дорожную ситуацию.

Проблемы с проездом сохраняются в обе стороны. На месте работают представители ДПС. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию.

Участок с затором можно объехать. Владельцам авто рекомендуют найти съезд в районе 983 км М-4 «Дон» в направлении Красного Сулина, затем необходимо миновать поселки Юбилейный и Аютинский.

Добавим, судя по интернет-картам, общая протяженность затора после 17 часов вечера составляет около 23 км: примерно 10 км в одну сторону и около 13 км во встречном направлении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.