Внушительная пробка из-за ДТП собралась на трассе М-4 в Ростовской области

Внушительный дорожный затор собрался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП. Об этом вечером 12 ноября сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария с участием большегруза случилась в районе 991 км автодороги, в направлении с севера на юг. Известно, что на проезжую часть из машины выпали большие коробки, они усложнили итак непростую дорожную ситуацию.
Проблемы с проездом сохраняются в обе стороны. На месте работают представители ДПС. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию.
Участок с затором можно объехать. Владельцам авто рекомендуют найти съезд в районе 983 км М-4 «Дон» в направлении Красного Сулина, затем необходимо миновать поселки Юбилейный и Аютинский.
Добавим, судя по интернет-картам, общая протяженность затора после 17 часов вечера составляет около 23 км: примерно 10 км в одну сторону и около 13 км во встречном направлении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.