В Ростовской области пропал 47-летний житель Донецка Василий Хабовец

Ушел из дома и не вернулся: жителей Дона просят помочь в поисках пропавшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

47-летний житель Донецка Ростовской области Василий Хабовец пропал и не выходит на связь с начала недели. Мужчину ищет полиция. Ориентировку распространила пресс-служба донского главка МВД.

Мужчина бесследно исчез 10 ноября 2025 года. Примерно в 13 часов он ушел из дома в неизвестном направлении и после этого не вернулся.

Приметы: на вид 45−47 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Мужчина был одет в теплую бежевую рубашку и серые штаны, на ногах были черные шлепки.

Василий Хабовец имеет группу инвалидности, ранее перенес три инсульта.

Если кто-то видел мужчину или знает, где он находится, нужно как можно скорее позвонить в донецкий отдел МВД или на номеру «02».

