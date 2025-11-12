В Ростовской области пропал 47-летний житель Донецка Василий Хабовец

47-летний житель Донецка Ростовской области Василий Хабовец пропал и не выходит на связь с начала недели. Мужчину ищет полиция. Ориентировку распространила пресс-служба донского главка МВД.
Мужчина бесследно исчез 10 ноября 2025 года. Примерно в 13 часов он ушел из дома в неизвестном направлении и после этого не вернулся.
Приметы: на вид 45−47 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Мужчина был одет в теплую бежевую рубашку и серые штаны, на ногах были черные шлепки.
Василий Хабовец имеет группу инвалидности, ранее перенес три инсульта.
Если кто-то видел мужчину или знает, где он находится, нужно как можно скорее позвонить в донецкий отдел МВД или на номеру «02».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.