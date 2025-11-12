Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговая служба сообщила о количестве миллиардеров в Уфе

В Уфе проживает 18 человек с доходом более миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии проживает 18 человек, чей доход за 2024 год превысил один миллиард рублей. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, всего в республике насчитывается 21 житель с таким уровнем доходов, остальные три миллиардера зарегистрированы в других населенных пунктах региона.

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии, по итогам прошлого года в регионе зафиксировано 87 тысяч налогоплательщиков, чей доход превысил один миллион рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.