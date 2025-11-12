Налоговая служба сообщила о количестве миллиардеров в Уфе

В столице Башкирии проживает 18 человек, чей доход за 2024 год превысил один миллиард рублей. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, всего в республике насчитывается 21 житель с таким уровнем доходов, остальные три миллиардера зарегистрированы в других населенных пунктах региона.