Налоговая служба сообщила о количестве миллиардеров в Уфе

В столице Башкирии проживает 18 человек, чей доход за 2024 год превысил один миллиард рублей. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, всего в республике насчитывается 21 житель с таким уровнем доходов, остальные три миллиардера зарегистрированы в других населенных пунктах региона.
По информации Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии, по итогам прошлого года в регионе зафиксировано 87 тысяч налогоплательщиков, чей доход превысил один миллион рублей.
