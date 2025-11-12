Полицейские задержали девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске

Полицейские задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске. Напомним, в ночь на 12 ноября значительная часть города осталась без электричества из-за короткого замыкания на одной из подстанций. Без света остались 38 жилых домов и шесть социально-значимых объектов.