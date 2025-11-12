Ричмонд
Полицейские задержали девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске

Задержанная делала все это по указанию телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в поджоге подстанции в Киренске. Напомним, в ночь на 12 ноября значительная часть города осталась без электричества из-за короткого замыкания на одной из подстанций. Без света остались 38 жилых домов и шесть социально-значимых объектов.

Оказалось, что чуть позже загорелась бензоколонка, которую потушил проходящий мимо местный житель. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

— Правоохранителям удалось оперативно установить 24-летнюю местную жительницу, которая может быть причастна к этим ситуациям, — пояснили в пресс-службе полиции.

Она объяснила свои действия тем, что делала все это по указанию телефонных мошенников, которые приказали ей совершить поджоги. По данному факту завели уголовное дело, ведется разбирательство.