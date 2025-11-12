На Украине произошла авария на урановом руднике, два шахтера пропали

На уранодобывающей шахте «Ингульская» в Кировоградской области Украины произошла авария. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
По данным сообщения украинского Минэнерго, 11 ноября в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта, судьба двух работников шахты неизвестна. На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.
Как пишет ТАСС, шахта «Ингульская» входит в состав предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»). Это единственный на Украине комплекс по добыче и переработке урановой руды. В состав предприятия входят три уранодобывающие шахты, в том числе две действующие: «Ингульская» и «Смолинская».
Отмечается, что это не первая аварийная ситуация: в июне этого года Смолинская шахта столкнулась с быстрым затоплением из-за проблем с электроэнергией. Тогда власти Кировоградской области сообщали о предотвращении экологической катастрофы.