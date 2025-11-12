На Украине произошла авария на урановом руднике, два шахтера пропали

Как пишет ТАСС, шахта «Ингульская» входит в состав предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»). Это единственный на Украине комплекс по добыче и переработке урановой руды. В состав предприятия входят три уранодобывающие шахты, в том числе две действующие: «Ингульская» и «Смолинская».