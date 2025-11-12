По делу о взятках задержан глава пресс-службы петербургского ГУ МВД Степченко

По данным издания, за незаконное вознаграждение представитель главка мог регулярно передавать админу ежедневные сводки происшествий, а также видеозаписи с камер наблюдения. В деле фигурирует сумма в размере не менее 660 тыс. рублей. С большой долей вероятности речь может идти о 65-летнем Кирилле Метелеве.