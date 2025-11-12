Роспотребнадзор Башкирии назвал основные признаки воспаления легких

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии рассказали, по каким признакам можно заподозрить развитие пневмонии. Это заболевание требует своевременного лечения, поскольку способно приводить к тяжёлым последствиям.
Пневмония может быть вызвана разными причинами, как вирусами, бактериями, грибками, так и другими микроорганизмами. Она иногда возникает как самостоятельное заболевание, а иногда становится осложнением других проблем со здоровьем, например, коронавирусной инфекции или сердечных заболеваний.
Характерными проявлениями болезни считаются высокая температура до 38−39,5 градусов, кашель, ощущение нехватки воздуха, дискомфорт в груди, общая слабость и быстрая утомляемость. Также могут наблюдаться повышенная потливость, проблемы со сном и ухудшение аппетита.
Особенно внимательными к таким симптомам следует быть детям до пяти лет, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.
Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют сделать прививку. Снизить риск заражения также помогает соблюдение простых правил: регулярное мытьё рук, ношение масок в общественных местах, полноценное питание, проветривание комнат, закаливание, укрепление иммунитета и отказ от курения.
Врачи настоятельно просят не заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью при появлении кашля, высокой температуры, затруднённого дыхания или сильной слабости.
