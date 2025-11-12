Роспотребнадзор Башкирии назвал основные признаки воспаления легких

Пневмония может быть вызвана разными причинами, как вирусами, бактериями, грибками, так и другими микроорганизмами. Она иногда возникает как самостоятельное заболевание, а иногда становится осложнением других проблем со здоровьем, например, коронавирусной инфекции или сердечных заболеваний.