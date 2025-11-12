Ричмонд
Надгробная плита дочери адмирала необычным образом оказалась в Башкирии

Память о дочери флотоводца была случайно перенесена в башкирскую землю.

Источник: Комсомольская правда

В Хайбуллинском районе Башкирии во время экологического субботника была обнаружена расколотая надгробная плита. Местный депутат и горняк Рустам Ильбаков сообщил о находке, после чего началось расследование с участием специалистов Национального музея.

Выяснилось, что плита принадлежала Марии Дмитриевне Турчаниновой — дочери прославленного флотоводца Дмитрия Синявина, который был учеником самого Федора Ушакова. Она проживала в подмосковном имении Сабурово, где и была похоронена вместе с супругом — штабс-капитаном Ростиславом Турчаниновым, представителем известной военной династии.

Расследование показало, что около трех десятилетий назад водителей из Подмосковья направили в Башкирию для помощи в уборке урожая. Чтобы машины не ехали порожними, в кузов положили надгробный камень с местного кладбища в качестве балласта. Обратно камень возвращать не стали, и он остался лежать в поле.

Благодаря совместным усилиям музея, краеведов и активных граждан обе части надгробия удалось воссоединить и установить на первоначальном месте захоронения в Сабурово. Перед возвращением плиты Рустам Ильбаков personally отреставрировал поврежденный памятник.

