Надгробная плита дочери адмирала необычным образом оказалась в Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии во время экологического субботника была обнаружена расколотая надгробная плита. Местный депутат и горняк Рустам Ильбаков сообщил о находке, после чего началось расследование с участием специалистов Национального музея.
Выяснилось, что плита принадлежала Марии Дмитриевне Турчаниновой — дочери прославленного флотоводца Дмитрия Синявина, который был учеником самого Федора Ушакова. Она проживала в подмосковном имении Сабурово, где и была похоронена вместе с супругом — штабс-капитаном Ростиславом Турчаниновым, представителем известной военной династии.
Расследование показало, что около трех десятилетий назад водителей из Подмосковья направили в Башкирию для помощи в уборке урожая. Чтобы машины не ехали порожними, в кузов положили надгробный камень с местного кладбища в качестве балласта. Обратно камень возвращать не стали, и он остался лежать в поле.
Благодаря совместным усилиям музея, краеведов и активных граждан обе части надгробия удалось воссоединить и установить на первоначальном месте захоронения в Сабурово. Перед возвращением плиты Рустам Ильбаков personally отреставрировал поврежденный памятник.
