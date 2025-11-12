Надгробная плита дочери адмирала необычным образом оказалась в Башкирии

Расследование показало, что около трех десятилетий назад водителей из Подмосковья направили в Башкирию для помощи в уборке урожая. Чтобы машины не ехали порожними, в кузов положили надгробный камень с местного кладбища в качестве балласта. Обратно камень возвращать не стали, и он остался лежать в поле.