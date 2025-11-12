В Гомеле легковушка сбила ребенка на переходе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня в областном центре около 17.30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечений пр. Октября и ул. Карбышева под колеса автомобиля «Фольскваген Поло» попал 11-летний мальчик. Дорогу ему не уступил 35-летний водитель иномарки. В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Милиция напоминает, что нерегулируемые пешеходные переходы являются зоной повышенного внимания как для водителей, так и пешеходов. Соблюдение ПДД и мер предосторожности всеми участниками дорожного движения является главным залогом безопасности для всех. -0-