В Гомеле легковушка сбила ребенка на переходе

Сегодня в областном центре около 17.30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечений пр. Октября и ул. Карбышева под колеса автомобиля «Фольскваген Поло» попал 11-летний мальчик. Дорогу ему не уступил 35-летний водитель иномарки. В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.