Бросившую ребенка в Таиланде россиянку Владыко задержали в аэропорту Владивостока

Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин 22 октября сообщил о задержании россиянки в Таиланде. По его словам, Владыко родом из Владивостока, она жила на острове Самуи. В сентябре она приехала в Бангкок с дочерью, но вскоре пропала после визита в ночной бар на улице Сукхумвит. Четырехлетнюю девочку нашли одну в гостинице и временно поместили в детский дом, пока за ней не прилетела бабушка. Девушка пропадала дважды, оба раза бросая ребенка.