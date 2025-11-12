Ричмонд
Бросившую ребенка в Таиланде россиянку Владыко задержали в аэропорту Владивостока

Бросившую ребенка в Таиланде россиянку Эрику Владыко депортировали в Россию, после чего задержали в аэропорту Владивостока. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева мои коллеги задержали жительницу Приморского края, депортированную сотрудниками иммиграционной полиции Королевства Таиланд. Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери, — говорится в ее Telegram-канале.

Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин 22 октября сообщил о задержании россиянки в Таиланде. По его словам, Владыко родом из Владивостока, она жила на острове Самуи. В сентябре она приехала в Бангкок с дочерью, но вскоре пропала после визита в ночной бар на улице Сукхумвит. Четырехлетнюю девочку нашли одну в гостинице и временно поместили в детский дом, пока за ней не прилетела бабушка. Девушка пропадала дважды, оба раза бросая ребенка.

