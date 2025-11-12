Бросившую ребенка в Таиланде Эрику Владыко задержали после депортации в Россию

Эрику Владыко задержали в аэропорту Владивостока после депортации из Таиланда. Повод — оставление в опасности четырехлетней дочери, которую она бросила в номере отеля Бангкока, сообщили в региональном МВД.
По данным следствия, в сентябре женщина оставила ребенка одну в гостинице и уехала развлекаться. Девочку обнаружил персонал отеля и передал органам опеки. Позже ребенка забрала бабушка.
Владыко находилась в розыске восемь дней. Ее обнаружили в одном из хостелов Бангкока, где она проживала, не интересуясь судьбой дочери. После задержания за нарушение иммиграционного законодательства россиянку депортировали на родину.
Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
