Бросившую ребенка в Таиланде Эрику Владыко задержали после депортации в Россию

Эрику Владыко задержали в аэропорту Владивостока после депортации из Таиланда.

Повод — оставление в опасности четырехлетней дочери, которую она бросила в номере отеля Бангкока, сообщили в региональном МВД.

По данным следствия, в сентябре женщина оставила ребенка одну в гостинице и уехала развлекаться. Девочку обнаружил персонал отеля и передал органам опеки. Позже ребенка забрала бабушка.

Владыко находилась в розыске восемь дней. Ее обнаружили в одном из хостелов Бангкока, где она проживала, не интересуясь судьбой дочери. После задержания за нарушение иммиграционного законодательства россиянку депортировали на родину.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

