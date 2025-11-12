Ричмонд
В Австрии родители держали ребёнка в ящике, считая его демоном

Оба родителя страдали от расстройства личности, однако суд признал их вменяемыми.

Источник: Аргументы и факты

Семья из Инсбрука несколько месяцев подвергала жестокому обращению своего трёхлетнего сына, веря, что в нём находится демон. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По информации издания, 27-летние родители намеренно изолировали мальчика от других детей в семье, и держали его в отдельной комнате. Они избивали ребёнка ложкой, связывали его руки и ноги стяжками, привязывали его к раковине, подвешивали к душу и обливали холодной водой.

Постепенно они начали снимать с мальчика одежду и запирать его голым или только в подгузнике в ящике комода, где оставляли его на 22 часа, а иногда на целую неделю. Они не давали ребёнку ни еды, ни воды. После этого мальчик скончался.

Отмечается, что у обоих родителей было выявлено расстройство личности, однако суд признал их вменяемыми. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что супруги из Пенсильвании заперли своего 5-летнего сына в подвале, лишили его пищи, заставляли есть свои фекалии и избивали веслом.