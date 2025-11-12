Ричмонд
В Башкирии из пожара спасли двоих человек

Спасатели вывели двоих из горящей квартиры в Куюргазинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе Башкирии произошел пожар в двухкомнатной квартире. По сообщению МЧС республики, огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного дома, который находится на улице Советской в селе Ермолаево.

Сотрудникам МЧС и добровольцам из Ермолаевского сельского совета удалось вывести из пожара двоих человек. Одной из пострадавших стала 61-летняя женщина. Медики осмотрели ее и оказали необходимую помощь на месте, после чего она сообщила, что не хочет ложиться в больницу и отказалась от госпитализации.

— Для выяснения всех обстоятельств на месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

