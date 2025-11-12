В Башкирии из пожара спасли двоих человек

Сотрудникам МЧС и добровольцам из Ермолаевского сельского совета удалось вывести из пожара двоих человек. Одной из пострадавших стала 61-летняя женщина. Медики осмотрели ее и оказали необходимую помощь на месте, после чего она сообщила, что не хочет ложиться в больницу и отказалась от госпитализации.