В Башкирии из пожара спасли двоих человек

В Куюргазинском районе Башкирии произошел пожар в двухкомнатной квартире. По сообщению МЧС республики, огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного дома, который находится на улице Советской в селе Ермолаево.
Сотрудникам МЧС и добровольцам из Ермолаевского сельского совета удалось вывести из пожара двоих человек. Одной из пострадавших стала 61-летняя женщина. Медики осмотрели ее и оказали необходимую помощь на месте, после чего она сообщила, что не хочет ложиться в больницу и отказалась от госпитализации.
— Для выяснения всех обстоятельств на месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.
