Пациент покончил с собой в больничной палате в Подмосковье

В больнице подмосковного Раменского обнаружено тело пациента в одной из палат. Как пишет MK.ru, он сам мог наложить на себя руки.

Источник: Life.ru

Скончавшемуся было 65 лет, он уроженец Москвы и проходил лечение в неврологическом отделении медучреждения. Диагноз пациента не разглашается. Также неизвестно, были ли у него родственники. Ведётся проверка по факту смерти мужчины.

Ранее в Центральном районном суде Хабаровска во время слушаний молодой человек, обвиняемый в контрабанде наркотиков, попытался совершить суицид. Он выжил и его под конвоем вывели из здания. По версии следственных органов, в 2023 году подсудимый заказал из Индии психотропный препарат, содержащий вещество, ограниченное к обороту в России, что и привело к возбуждению уголовного дела.

