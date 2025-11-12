Ричмонд
В пермской школе зафиксировали случаи заболевания гепатитом А

В одной из пермских школ зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А. Заболевание нашли у двух учеников, после чего была инициирована срочная вакцинация учащихся.

Заболевших детей вакцинировали.

«Гепатит А был зафиксирован у двух учеников школы № 42 в Перми. Это заболевание поражает клетки печени. Оба заболевших — из одной семьи. Предварительная причина заражения — дети пили грязную некипяченую воду», — сообщает telegram-канал SHOT.

Отмечается, что от этих детей никто не заразился. Заболевшим поставили вакцину, а в учебном заведении уже проведена санитарная обработка помещений.