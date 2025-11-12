Полиция задержала заммэра Ялты

В администрации Ялты правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. Как сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем Telegram-канале, в ходе операции задержан заместитель мэра города.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают», — написала Курлаева.
Городская администрация активно содействует силовикам, добавила она. Глава города находится на рабочем месте, а ситуация в администрации остается штатной.
Курлаева призвала доверять только проверенной информации. Подробности оперативных мероприятий пока не разглашаются.
