Главу пресс-службы полиции задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали администратора новостного канала за взятки начальнику пресс-службы Главка МВД Вячеславу Степченко. Об этом в среду, 12 ноября сообщили в 78.ru со ссылкой на источник.
По информации источника, следственные органы Петербурга расследуют дело об утечке служебной информации из ГУ МВД по городу и области. По версии следствия, администратор ресурса «Конкретно.ру» с 2022 года давал взятки начальнику управления информации МВД Вячеславу Степченко. В обмен на это полицейский передавал ему информацию о происшествиях и видеозаписи с камер.
Общая сумма взяток составила не менее 660 тысяч рублей. Начальнику управления предъявлено обвинение в получении взятки, а администратору ресурса — в даче взятки. В настоящий момент расследование продолжается, передает 78.ru.
В конце июля текущего года главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифанова задержали в Москве. В офис редакции с обысками нагрянули силовики. Вместе с ним фигурантом уголовного дела о даче взятки полицейским также стала продюсер этого СМИ Татьяна Лукьянова. Позднее обоих подозреваемых заключили под стражу. Позже стало известно, что суд продлил Трифанову меру пресечения, он пробудет под домашним арестом до 20 декабря.