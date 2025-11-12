Главу пресс-службы полиции задержали в Петербурге

По информации источника, следственные органы Петербурга расследуют дело об утечке служебной информации из ГУ МВД по городу и области. По версии следствия, администратор ресурса «Конкретно.ру» с 2022 года давал взятки начальнику управления информации МВД Вячеславу Степченко. В обмен на это полицейский передавал ему информацию о происшествиях и видеозаписи с камер.