Помощник главы Крыма Курлаева заявила о задержании заммэра Ялты

В Ялте правоохранители задержали заместителя мэра города. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева. Она отметила, что администрация помогает сотрудникам силовых структур, и призвала доверять проверенной информации.

— Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Все штатно: никакой паники и коллапса, — написала Курлаева в своем Telegram-канале.

11 ноября в Казани правоохранители задержали руководителя компании «Волгадорстрой», которая принимала участие в строительстве участка федеральной трассы М-12, Айрата Миннуллина при попытке улететь из страны. Предпринимателя подозревают в мошенничестве и растрате при получении кредита на строительство дороги.

12 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержали администратора новостного канала «Конкретно.ру» за дачу взяток начальнику пресс-службы главка МВД России Вячеславу Степченко. В обмен на деньги, которые поступали с 2022 года, полицейский передавал информацию о происшествиях и видеозаписи с камер. Общая сумма взяток составила не менее 660 тысяч рублей.