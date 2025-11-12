Помощник главы Крыма Курлаева заявила о задержании заммэра Ялты

12 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге задержали администратора новостного канала «Конкретно.ру» за дачу взяток начальнику пресс-службы главка МВД России Вячеславу Степченко. В обмен на деньги, которые поступали с 2022 года, полицейский передавал информацию о происшествиях и видеозаписи с камер. Общая сумма взяток составила не менее 660 тысяч рублей.