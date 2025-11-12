Москвичка убила своего шестилетнего сына и попыталась покончить с собой

3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска нашли тело ребенка с колото-резаными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Позже стало известно, что девочка пролежала в диване около 10 дней. Причем сама мать перед началом заседания заявила, что не убивала ребенка.