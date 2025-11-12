В Свердловской области школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

Всего на счет злоумышленников было совершено три транзакции на сумму 488 796 рублей.
15-летняя школьница из Первоуральска (Свердловская область) отдала мошенникам больше 488 тысяч рублей после звонка фейковой медсестры. О подробностях дела рассказали в городском ОМВД.
«Вечером 3 ноября на телефон девочки через мессенджер позвонила неизвестная женщина, представившаяся медицинской сестрой колледжа, где она обучается в Екатеринбурге. Под предлогом актуализации персональных данных собеседница попросила назвать последние четыре цифры номера входящего звонка, что школьница и сделала», — сообщили в ведомстве.
Затем школьнице позвонила другая женщина, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги», и сообщила, что к личному кабинету девочки получили доступ мошенники. Чтобы «не стать соучастницей преступления», девочка по инструкции злоумышленников внесла наличные на банковскую карту и перевела деньги по QR-кодам.
После того как девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Это не первый случай мошенничества в Свердловской области за последнее время. Ранее в Каменске-Уральском женщина потеряла 300 тысяч рублей, поверив обещаниям легкого заработка через инвестиции, а студент лишился 450 тысяч рублей после того, как перевел деньги на «безопасный» счет по указанию лжепредставителей «Госуслуг».