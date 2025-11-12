В Свердловской области школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

Это не первый случай мошенничества в Свердловской области за последнее время. Ранее в Каменске-Уральском женщина потеряла 300 тысяч рублей, поверив обещаниям легкого заработка через инвестиции, а студент лишился 450 тысяч рублей после того, как перевел деньги на «безопасный» счет по указанию лжепредставителей «Госуслуг».