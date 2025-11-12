Стали известны подробности убийства ребенка его матерью на западе Москвы

— По версии следствия, 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, — говорится в ведомственном Telegram-канале.