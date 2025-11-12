Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности убийства ребенка его матерью на западе Москвы

На улице Академика Анохина на западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына, а затем попыталась покончить с собой. По факту произошедшего столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

На улице Академика Анохина на западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына, а затем попыталась покончить с собой. По факту произошедшего столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

— По версии следствия, 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Следователи подтвердили, что, по предварительной информации, ранения причинила именно мать ребенка. Сейчас женщина 1988-го года рождения доставлена в больницу после попытки покончить с собой.

По информации столичной прокуратуры, работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин.

О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. По информации ТАСС, на данный момент женщина находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спецслужбы.