Стали известны подробности убийства ребенка его матерью на западе Москвы

На улице Академика Анохина на западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына, а затем попыталась покончить с собой. По факту произошедшего столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.
— По версии следствия, 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Следователи подтвердили, что, по предварительной информации, ранения причинила именно мать ребенка. Сейчас женщина 1988-го года рождения доставлена в больницу после попытки покончить с собой.
По информации столичной прокуратуры, работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Никулинский межрайонный прокурор Николай Данилкин.
О произошедшем стало известно вечером 12 ноября. По информации ТАСС, на данный момент женщина находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спецслужбы.