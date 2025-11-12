Сапер Фет сказал, что спасло пострадавшего от взрыва в Красногорске ребенка

Пострадавший при взрыве свертка в Красногорске девятилетний мальчик мог получить еще более серьезные травмы, если бы взрывного вещества было хоть немного больше, сообщил в беседе с aif.ru сапер с позывным Фет.
Напомним, ребенок получил ранение вечером 11 ноября после того, как возле одного из жилых домов поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку. К предмету была прикреплена 10-рублевая купюра.
Медикам пришлось частично ампутировать пальцы мальчику, который пострадал при взрыве. СК возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению).
Позже стало известно, что мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте.
«Если в коробочку положить 15−20 граммов взрывчатого вещества, то это достаточно серьезные повреждения были бы, особенно для девятилетнего ребенка. Это и отсутствие руки, и, возможно, рваные раны на передней части тела. Могли быть повреждены лицо и глаза», — отметил специалист.
По словам Фета, подобное устройство могли сделать и на территории России, однако он добавил, что минировать «все подряд» и сбрасывать с дронов является почерком украинских военных.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил причастность к взрыву в Красногорске спецслужб Украины.