Мать изрезала ножом и забила молотком 6-летнего сына в Москве

Страшная трагедия разыгралась в обычной московской квартире на западе столицы: мать с особой жестокостью расправилась со своим шестилетним сыном, использовав, предположительно, не только нож, но и молоток. После содеянного женщина попыталась покончить с собой.
Как сообщили в столичном Следственном комитете, тело малыша, 2019 года рождения, было обнаружено 12 ноября в квартире на улице Академика Анохина. Ребенок умер насильственной смертью, его тело было покрыто «множественными колото-резаными ранениями и иными повреждениями».
При этом СК опубликовал черно-белые фотографии орудий убийства в официальном Telegram-канале — молоток и кухонный нож.
После убийства женщина попыталась свести счеты с жизнью, но выжила и сейчас доставлена в медицинское учреждение. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Следователям предстоит восстановить полную картину чудовищного преступления и понять, что толкнуло мать на этот отчаянный и жестокий шаг.
По данным Телеграм-канала Mash, тело сына и жену без сознания обнаружил супруг женщины, когда вернулся домой. Сообщается, что якобы женщина написала записку, в которой просила никого не винить за произошедшее, так как она «неизлечимо больна и ее сын тоже».