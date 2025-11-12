Мать изрезала ножом и забила молотком 6-летнего сына в Москве

По данным Телеграм-канала Mash, тело сына и жену без сознания обнаружил супруг женщины, когда вернулся домой. Сообщается, что якобы женщина написала записку, в которой просила никого не винить за произошедшее, так как она «неизлечимо больна и ее сын тоже».