В Москве женщина зарезала своего шестилетнего сына

Женщина, убившая ребенка, находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Москве женщина совершила убийство своего шестилетнего сына. Об этом сообщил СК РФ по столице.

«Следственным управлением… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в публикации.

Отмечается, что 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений.

Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать. Женщина доставлена в больницу после того, как пыталась покончить с собой.