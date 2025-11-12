В Москве женщина зарезала своего шестилетнего сына

В Москве женщина совершила убийство своего шестилетнего сына. Об этом сообщил СК РФ по столице.
«Следственным управлением… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в публикации.
Отмечается, что 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений.
Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать. Женщина доставлена в больницу после того, как пыталась покончить с собой.