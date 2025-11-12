Бросившую дочь в Таиланде туристку задержали в аэропорту Владивостока

Ранее KP.RU сообщал, что поиски внезапно исчезнувшей матери Эрики Владыко продолжались 8 дней. Следствие все это время гадало, по какой причине она пропала. Было несколько версий: преследование, похищение, наркотики. Однако на самом деле женщина просто отдыхала в разных барах Таиланда с неизвестным мужчиной. А в это время бедная четырехлетняя малышка ждала свою мать.