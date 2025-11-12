Бросившую дочь в Таиланде туристку задержали в аэропорту Владивостока

Жительницу Приморского края Эрику Владыко, депортированную правительством Таиланда за оставление маленькой дочери в опасных условиях, задержали в аэропорту Владивостока. Об этом информирует УМВД РФ по региону.
В сентябре 2025 года женщина бросила свою четырехлетнюю дочь одну в гостиничном номере на курорте в Бангкоке. После этого она сразу же попыталась скрыться, но ее нашли.
«Ребенок был направлен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку на родину. Эта история вызвала большой общественный резонанс», — следует из заявления.
В настоящий момент россиянка находится в полицейском отделе. Правоохранительные органы проводят ее допрос. В дальнейшем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее KP.RU сообщал, что поиски внезапно исчезнувшей матери Эрики Владыко продолжались 8 дней. Следствие все это время гадало, по какой причине она пропала. Было несколько версий: преследование, похищение, наркотики. Однако на самом деле женщина просто отдыхала в разных барах Таиланда с неизвестным мужчиной. А в это время бедная четырехлетняя малышка ждала свою мать.