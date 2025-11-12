Президент Финляндии Стубб: Европа восстановит диалог с Россией

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте ранее высказывался о необходимости прямого диалога Европы с Владимиром Путиным. В интервью Yle он отметил, что Европа должна следовать примеру Дональда Трампа и вести переговоры с российским лидером. Однако эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков назвал ее «слишком поздним пробуждением» и отметил, что влияние ЕС уже ослабло.