В Москве женщина забила своего сына молотком, а затем пыталась покончить с собой

Трагедия произошла вечером на улице Академика Анохина. Мать до смерти забила мальчика молотком и заколола ножом, после чего попыталась лишить жизни и себя. На месте работают следователи. Дело взяли на контроль столичные следком и прокуратура. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, она обвиняется в убийстве. Сейчас она находится в больнице.