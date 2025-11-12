Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве женщина забила своего сына молотком, а затем пыталась покончить с собой

В Москве женщина забила молотком своего ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В Москве 37-летняя мать обвиняется в убийстве своего ребенка.

В Москве женщина забила молотком своего ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына. После этого она попыталась покончить с собой», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла вечером на улице Академика Анохина. Мать до смерти забила мальчика молотком и заколола ножом, после чего попыталась лишить жизни и себя. На месте работают следователи. Дело взяли на контроль столичные следком и прокуратура. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело, она обвиняется в убийстве. Сейчас она находится в больнице.

Ранее подобные случаи фиксировались в разных регионах России. В Нижнем Тагиле мать выбросила своего сына на лавочку. В поселке Свободном Свердловской области роженица закопала своего ребенка в снегу. Следственные органы сообщают, что женщины убивали младенцев в состоянии раздражения или депрессии.